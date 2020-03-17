Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı.



Kaza bu sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. Çalıştığı fabrikadan çıkarak evine gitmek üzere olan 16 RP 846 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Özkan, iddiasına göre, saat meydanı ışıklarında yeşil yandığında harekete geçti ve bu sırada motosikleti ile Balıkesir Caddesi'ne doğru gitmek isteyen Hasan Kurt ile çarpıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan Kurt daha sonra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Kurt'un tedavisi sürerken, olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA