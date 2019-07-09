Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçtiği sırada Recep Durgut'a (52) motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Durgut yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA