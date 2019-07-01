Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı
Bursa'da bamya yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Bursa'da bamya yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Edip Ürkütür idaresindeki 35 ADD 669 plakalı kamyonet, Bursa-Karacabey kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Ürkütür, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kazanın etkisiyle etrafa yayılan bamyalar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin temizlemesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
Sulama çalışması yapan belediye çalışanı çimlerde uyuyan kişi tarafından dayak yedi! Kamera kayıttaydı
Son Dakika Haberleri