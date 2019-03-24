Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu Avarlar Kavşağı'nda, Sedat Aksoy kontrolünde 16 KEZ 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bir bahçeye devrildi.

Kazada, sürücü Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan diğer iki kişi ise 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA