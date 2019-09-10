Bursa'da trafik kazası: 1 ölü
Bursa'nın Keles ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Keles ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Mazlum Kapran (58) idaresindeki 16 CMH 32 plakalı kamyonet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ADU 87 plakalı kamyonla, kırsal Kocakovacık-Sorgun Mahallesi yolunda çarpıştı.
Kazada, kamyonette sıkışan Kapran, yaşamını yitirdi.
Kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kapanan yol da araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.