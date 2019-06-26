Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişiden 1'i öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K. (67) yönetimindeki 16 SH 515 plakalı otomobil, Orhaniye Mahallesi yolunda el arabasıyla saman taşıyan Abdülrezzak Demir (45) ve Servet Yılmaz'a (66) çarptı.

Kazada, Demir olay yerinde hayatını kaybetti, Yılmaz ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA