Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kırsal Köprühisar Mahallesi'nden Bilecik istikametine giden Samet Yılmaz (23) idaresindeki 26 BU 228 plakalı otomobil devrildi.
Kazada, Gökay Güreşir (24) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.