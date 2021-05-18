Bursa'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
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Bursa'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

Bursa'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı gün meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı gün meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Basri Y. (17) idaresindeki16 AJB 082 plakalı motosiklet ile Bilal A. (19) yönetimindeki 16 AJS 897 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Basri Y. ve arkasında oturan Lasa H. (17) yaralandı.

İlçedeki 2. kaza Okullar Bölgesi'nde meydana geldi. Şarjlı bisikletten düşen Yusuf Ç. ve Ali Yahya K. Hastanede tedavi altına alındı.

Tabakhane Caddesi'nde meydana gelen kazada ise, Ferhat D. (35) idaresindeki 16 AFG 028 plakalı kamyonet ile Buğra Efe Y. (17) idaresindeki motosiklet, cadde üzerinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Buğra Efe Y. (17) hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise, römorkun çarptığı 66 yaşındaki Hasan A.'ya (66) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hasan A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçede yaşanan bir diğer kaza ise Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Savaş K. idaresindeki 16 JUP 08 plakalı araç ile Nesip B. idaresindeki 16 ACD 666 plakalı otomobil çevre yolu üzerinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada 16 ACD 666 plakalı otomobilde bulunan Bedia B. (51) yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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