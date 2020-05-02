Bursa'da trafik durdu, yollar hayat buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da trafik durdu, yollar hayat buldu

Bursa'da trafik durdu, yollar hayat buldu
02.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:55

Bursa'da trafik durdu, yollar hayat buldu Bursa'da Büyükşehir belediyesi kısıtlamada yollar yenileniyor Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştürüp, son iki hafta içinde yaklaşık 30 bin ton sıcak asfalt kaplama yapan Bursa Büyükşehir Belediye, 1-2-3 Mayıs tarihlerini kapsayan...

Bursa'da trafik durdu, yollar hayat buldu

Bursa'da Büyükşehir belediyesi kısıtlamada yollar yenileniyor

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştürüp, son iki hafta içinde yaklaşık 30 bin ton sıcak asfalt kaplama yapan Bursa Büyükşehir Belediye, 1-2-3 Mayıs tarihlerini kapsayan kısıtlama döneminde de yaklaşık 13 bin ton asfalt kaplama yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan T1, T3 tramvay hatları, Mudanya yolu, Setbaşı, Yeşil ve Gökdere'deki asfalt kaplama çalışmalarının ardından şimdi de Merinos-Acemler arasındaki asfalt, yaklaşık 20 yıl sonra sil baştan yenileniyor.

Korona virüsü salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da salgını fırsata dönüştürüp, yıllardır bakımı yapılamayan ana caddelere adeta hayat veriyor. İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamalarını tarihi bir fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, son iki hafta içinde Mudanya yolu başta olmak üzere, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil ve Gökdere'de yaklaşık 30 bin ton asfalt kaplama çalışması gerçekleştirmişti.

Merinos- Acemler arası yenileniyor

İşçi Bayramı ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının 3 günü bulduğu bu hafta sonu da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısıtlamaların başladığı ilk saatlerden itibaren yollara döküldü. Çalışmalar kapsamında en son metro hattı yapılırken, yaklaşık 20 yıl önce asfalt kaplaması yapılan Merinos Acemler arası sil baştan yenileniyor. Bunun yanında yine 11 Eylül Bulvarı Samanlı Köprülü Kavşağı ile Vakıf Kavşağı arasında da sıcak asfalt kaplama çalışmaları hızla devam ediyor. Gökdere Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde bir taraftan freze çalışmaları yapılırken, diğer taraftan asfalt kaplama çalışmaları da sürüyor. Bunun yanında asfalt kaplama çalışmaları geçtiğimiz hafta tamamlanan Setbaşı ve Yeşil Caddelerinde de yaya kaldırımları yeniden düzenleniyor.

Kısıtlamalar değerlendiriliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Acemler arası ile Setbaşı ve Gökdere'de devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Sokağa çıkma kısıtlamalarını Büyükşehir Belediyesi olarak dolu dolu geçirdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "En son raylı sistem çalışmalarında Merinos Acemler arası yapılmıştı. Şimdi 20 yıl sonra asfaltı yenileme imkanı bulduk. Ekiplerimiz kısıtlamanın başladığı ilk andan itibaren yoğun bir şekilde çalışıyor. Bursa'nın en yoğun kullanılan ana aksı olan 2,5 kilometrelik Merinos Acemler arasında gidiş dönüş ile alakalı yolda kazıma işlemleri tamamlandı ve asfalt kaplama devam ediyor. Yolun çok daha uzun ömürlü olması için asfalt üzerine koruyucu tabakalar da atılıyor. Ramazan'a ve sıcağa rağmen gayretli çalışma içinde olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve yasak uygulamalarını Büyükşehir Belediyesi olarak dolu dolu değerlendirmeye çalıştık. Bu hafta da 1-2- 3 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 13 bin ton asfaltı Bursalı hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu.

Bursa'da trafik durdu, yollar hayat buldu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haber
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı Haber
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haber
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı Haber
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek Haber
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı
Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Müge Anlı Cem Yılmaz Nur Yerlitaş
Spor Neymar Şenol Güneş Selçuk İnan Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Mayıs Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Bursa'da trafik durdu, yollar hayat buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 19:33:33. #1.14#
title