Bursa'da trafik durdu, yollar hayat buldu

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştürüp, son iki hafta içinde yaklaşık 30 bin ton sıcak asfalt kaplama yapan Bursa Büyükşehir Belediye, 1-2-3 Mayıs tarihlerini kapsayan kısıtlama döneminde de yaklaşık 13 bin ton asfalt kaplama yapıyor.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştürüp, son iki hafta içinde yaklaşık 30 bin ton sıcak asfalt kaplama yapan Bursa Büyükşehir Belediye, 1-2-3 Mayıs tarihlerini kapsayan kısıtlama döneminde de yaklaşık 13 bin ton asfalt kaplama yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan T1, T3 tramvay hatları, Mudanya yolu, Setbaşı, Yeşil ve Gökdere'deki asfalt kaplama çalışmalarının ardından şimdi de Merinos-Acemler arasındaki asfalt, yaklaşık 20 yıl sonra sil baştan yenileniyor.

Korona virüsü salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da salgını fırsata dönüştürüp, yıllardır bakımı yapılamayan ana caddelere adeta hayat veriyor. İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamalarını tarihi bir fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, son iki hafta içinde Mudanya yolu başta olmak üzere, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil ve Gökdere'de yaklaşık 30 bin ton asfalt kaplama çalışması gerçekleştirmişti.

Merinos- Acemler arası yenileniyor

İşçi Bayramı ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının 3 günü bulduğu bu hafta sonu da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısıtlamaların başladığı ilk saatlerden itibaren yollara döküldü. Çalışmalar kapsamında en son metro hattı yapılırken, yaklaşık 20 yıl önce asfalt kaplaması yapılan Merinos Acemler arası sil baştan yenileniyor. Bunun yanında yine 11 Eylül Bulvarı Samanlı Köprülü Kavşağı ile Vakıf Kavşağı arasında da sıcak asfalt kaplama çalışmaları hızla devam ediyor. Gökdere Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde bir taraftan freze çalışmaları yapılırken, diğer taraftan asfalt kaplama çalışmaları da sürüyor. Bunun yanında asfalt kaplama çalışmaları geçtiğimiz hafta tamamlanan Setbaşı ve Yeşil Caddelerinde de yaya kaldırımları yeniden düzenleniyor.

Kısıtlamalar değerlendiriliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Acemler arası ile Setbaşı ve Gökdere'de devam eden asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Sokağa çıkma kısıtlamalarını Büyükşehir Belediyesi olarak dolu dolu geçirdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "En son raylı sistem çalışmalarında Merinos Acemler arası yapılmıştı. Şimdi 20 yıl sonra asfaltı yenileme imkanı bulduk. Ekiplerimiz kısıtlamanın başladığı ilk andan itibaren yoğun bir şekilde çalışıyor. Bursa'nın en yoğun kullanılan ana aksı olan 2,5 kilometrelik Merinos Acemler arasında gidiş dönüş ile alakalı yolda kazıma işlemleri tamamlandı ve asfalt kaplama devam ediyor. Yolun çok daha uzun ömürlü olması için asfalt üzerine koruyucu tabakalar da atılıyor. Ramazan'a ve sıcağa rağmen gayretli çalışma içinde olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve yasak uygulamalarını Büyükşehir Belediyesi olarak dolu dolu değerlendirmeye çalıştık. Bu hafta da 1-2- 3 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 13 bin ton asfaltı Bursalı hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA