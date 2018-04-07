Bursa'da Trafik 'akıllı Kavşaklarla' Rahatlıyor

Korupark önünde bulunan Emek BESAŞ Kavşağı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aktaş, 'akıllı dokunuşlarla' trafik yoğunluğunu yılsonuna kadar yüzde 35-40 oranında azaltmayı ve ulaşımı bu şekilde rahatlatmayı hedeflediklerini söyledi.

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, şehir içinde yaşanan trafik çilesinin önüne geçmek amacıyla 29 kavşakta başlattığı düzenleme çalışmaları hızla sürüyor. Büyük aşama kaydedilen çalışmalarla trafik yoğunluğunun yılsonuna kadar yüzde 35-40 seviyesinde azaltılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentteki trafik yoğunluğunu azaltacak önemli noktalardan biri olan Korupark önündeki Emek BESAŞ Kavşağı'nda yapılan asfaltlama çalışmalarını inceledi. Bursa'da ulaşımı daha rahat hale getirmek adına atılan adımların hızlı bir şekilde sürdüğünü ifade eden Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bursalılardan edindiği bilgiler doğrultusunda' trafiğe yönelik düzenleme çalışmalarını zaman kaybetmeden hayata geçirdiğini ve vatandaşlardan 'konuya ilişkin' olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Başkan Aktaş, 'Ulaşım Acil Eylem Planı' çerçevesinde bugüne kadar Küçük Sanayi Gül, Mudanya, Orhaneli ve Acemler kavşaklarında şerit genişletme çalışmalarının yapıldığını vurguladı. Terminal Demirtaş Kavşağı'nda trafik düzenlemesi, Beşevler, Tuna, Emek, Otosansit ve Esentepe kavşakları ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı'nda akıllı kavşak uygulaması yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, Ata Bulvarı ile Fethiye Sarı Cadde Kavşağı'nda da trafiğin teknik düzenlemelerle rahatlatıldığını ifade etti.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Başkan Aktaş, yaptığı açıklamada, trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Başkan Aktaş, "Çalı Yolu Hafize Hatun Camii kavşağında akıllı trafik uygulaması, Geçit Kavşağı ve devamında yol düzenleme ve şerit genişletme çalışmalarında bulunduk. İstanbul Yolu güzergahında yolu her iki yönde 3 şeride çıkardık. Ata Bulvarı Işıktepe Kırmızı Cadde Kavşağı'nda ilave şerit ve dönüş kolları ile birlikte akıllı kavşak uygulaması, stadyum bağlantı yolları ve Mudanya Kavşağı viyadük imalatlarının yapılması ile tek yön uygulaması, Panayır Kavşağı-Yeniceabat-Yunuseli- Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı güzergahındaki yolun yapılması, Çelebi Mehmet Bulvarı-Hüdavendigar Bulvarı-Yıldırım Beyazıt Bulvarı kesiminde kamulaştırma ve yol bağlantılarının yapılması, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içinden Bursa Çevre Yolu'na direkt bağlantı yolu ve kavşak yapılması, Erdoğan Caddesi güzergahında kamulaştırmaların tamamlanarak Esenevler Köprülü Kavşağı ve Otosansit bağlantısının sağlanması, Mudanya Yolu Flament–Akpınar Köprülü Kavşağı'nda ilave dönüş kolu yapılması, İzmir yönünden Yakın Çevre Yolu'na geçişini sağlayacak Acemler viyadüğünün yapılması hizmetlerini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Başkan Aktaş, açıklamasında, trafiğe yönelik yakın zamanda başlatılacak çalışmaları da anlattı. Başkan Aktaş, "Gökdere Kavşağı Ankara Yolu girişi yol genişletme, İhtisas Kavşağı dönel adanın kaldırılarak akıllı kavşak uygulaması, Orhaneli Yolu Lefkoşe Caddesi ile Kavakdere Caddesi Kavşağı şerit genişletme, İnönü Caddesi-Zafer Bulvarı-Gazi Caddesi kesişimi matador kavşağı düzenlemesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı-29. Aydın Sokağı kesişimi kavşak düzenlemesi, Mudanya Köprülü Kavşağı'nda İzmir Yolu dönüş kolunun yapılması, Bursa Çevre Yolu'na Doğanköy Şehir Hastanesi bağlantı kavşağı ve imar yollarının yapılması, şehrin doğu-batı aksında yoğun yerleşim nüfusunun bulunduğu dağ etekleri kesimine Güney İmar Yolu yapılması ve benzeri uygulamalar da düşündüğümüz çalışmalar" şeklinde konuştu.

HEDEF, MAKSİMUM VERİMLİLİK

Açıklamasında, Emek BESAŞ Akıllı Kavşak düzenleme çalışmalarından detaylı bir şekilde bahseden Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak yerinde çözümlemeler getiriyoruz, standart bir uygulama yapmıyoruz. Bütün alternatifleri önce simülasyonla çalışıyoruz. Maksimum verimlilikle hangisini hayata geçirirsek Bursa'mız için daha avantajlı olur, onun hesabını yapıyoruz. Burada dönel ada kaldırılarak akıllı kavşak haline getirilmesi, sinyalizasyon kesimlerinde depolamayı arttıracak ilave şeritler eklenmesi, trafikte beklemeyi minimum seviyeye indirmek ve kavşak alanında yoğunluğu önlemek amacıyla hazırlanmış proje, asfalt, bordür ve sinyalizasyon imalatları devam ediyor. Tahminen 10 gün sonra buradaki faaliyetlerimizi tamamlanmış olacağız" ifadelerini kullandı.

ULAŞIM NEFES ALACAK

Bölgedeki trafik yoğunluğunun 'akıllı kavşak uygulamalarının tamamlanmasıyla' sona ereceğini ifade eden Başkan Aktaş, böylelikle sanayi bölgesi, alışveriş merkezi ve konutlaşmanın yoğun olduğu alanlarda trafik sirkülasyonunun hızlanacağını söyledi. Yapılan düzenlemelerle trafik yoğunluğunda yüzde 35-40'lara varan bir azalma hedeflediklerini kaydeden Başkan Aktaş, "Kent genelinde yapılacak uygulamalarla, kesintisiz ulaşımla ilgili, trafiğin asla durmadığı, en pik saatlerde bile normal hızla seyrettiği bir ortamı Bursalılara hazırlamak istiyoruz. Göreve başlarken, Acil Eylem Planı kapsamında 2018 yılı sonuna kadar trafikte en az yüzde 35-40'lık bir rahatlama getirmeyi hedeflemiştik. Bunu şimdiden hisseder durumdayız, teşekkürleri alıyoruz. İnşallah 2019 ve sonrasında yapacağımız daha büyük yatırımlarla, metro güzergahları ve çok katlı yollarla beraber inanıyorum ki Bursa'da trafik tamamen gündemden düşecek" açıklamasında bulundu.

Bölgede altyapıyla alakalı deplase yapan başka kurumlar da olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu nedenle de gecikmeler yaşanıyor ama işbirliği içerisinde ortak akılla güzel sonuçlar ortaya çıkıyor" dedi. Öte yandan uygulanmaya başlanan kamyon, tır, iş makinesi ve beton mikseri gibi büyük araçların şehre girişlerine yoğun saatlerde izin verilmemesi, Bursa'da ulaşımın rahatlatılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca bu konuda trafik ekiplerinin de denetimlerini artırması dikkat çekiyor.