Bursa'da trafiğe kayıtlı araç sayısında artış Bursa'da şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 909 bin 513 oldu.

Bursa'da şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 909 bin 513 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şubatta trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 551 artış gösterdi.

Araçların 513 bin 472'si otomobil, 171 bin 729'i kamyonet, 104 bin 411'i motosiklet, 65 bin 877'i traktör, 28 bin 581'i kamyon, 15 bin 127'si minibüs, 8 bin 140'ı otobüs, 2 bin 176'sı da özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

İlde, şubat ayında 2 bin 89 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 37 bin 720 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobiller 27 bin 548 adetle sırada yer aldı.

Bu arada, şubat sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 23 milyon 293 bin 489 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA