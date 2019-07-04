Bursa'da toz cinayeti sanığına müebbet hapis

BURSA'da aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında 'toz çıkarma' yüzünden çıkan, Çimen Çaymaklar'ın (53) ölümü, 2 çocuğun da yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili davada karar çıktı. Tutuklu sanık Murtaza Esetekin, kendisine küfür ve hakaret edenlere karşı korkutmak maksadıyla havaya ateş ettiğini, kimseyi öldürme planı olmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Esetekin'i müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Şimşek Sokak'ta geçen yıl Mayıs ayında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan 2 ailenin fertleri arasında, araçla kapının önünden geçerken toz çıkarma gerekçesiyle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesiyle Murtaza Esetekin, evinden aldığı pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu Çimen Çaymaklar ile Faruk Y. (10) ile Çimen Ç. (5) yaralandı. Çimen Çaymaklar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından otomobile binerek kaçan Murtaza Esetekin ile oğlu Kudret E. ve aynı araçta bulunan Feridun G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İki sanık adli kontrol ile serbest bırakılırken, Murtaza Esetekin, tutuklanarak cezaevine konuldu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ, MÜEBBET CEZA ALDI

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde biri tutuklu üç sanık hakkında "kasten öldürme, suç delillerini yok etme, çocuğu kasten yaralama" suçlarından açılan dava karara çıktı. Tutuklu sanık Murtaza Esetekin, mahkemede daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, "Öldürme amacım yoktu. Olay günü arkadaşlarımla alkol aldım. Daha sonra eve gitmek için kalktık. Aracı ben kullanıyordum. Çimen Çaymaklar'ın kapısının önünden geçtik. Benim evim de az aşağıda. Evime gitmek için arabadan indiğimde, bana hakaret ettiler, küfrettiler. Ben de korktuğum için eve gittim. Kendimi ve ailemi korumak için silahımı alarak, havaya ateş ettim. Ben ateş etmeden önce dışarıdan 2 el silah sesi duymuştum. Amacım, öldürmek değildi. Kimin kurşunuyla öldüğünü bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Murtaza Esetekin'e müebbet hapis cezası verdi. Suça karıştığı iddia edilen sanıklar Feridun G. ve M.E. ise beraat etti.



Kaynak: DHA

- Bursa