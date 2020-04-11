- Bursa'da topyekün temizlik seferberliği- Boş kalan cadde ve tarihi mekanlar Osmangazi Belediyesi...
- Bursa'da topyekün temizlik seferberliği Boş kalan cadde ve tarihi mekanlar Osmangazi Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi Bursa'da belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kalan sokak cadde ve tarihi mekanları ilaçladı.
11.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:15
- Bursa'da topyekün temizlik seferberliği
Boş kalan cadde ve tarihi mekanlar Osmangazi Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi
BURSA - Bursa'da belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kalan sokak cadde ve tarihi mekanları ilaçladı.
Osmangazi Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği pazar, çarşı, parklar, meydanlar, camiler, türbeler ve ana caddeleri yıkama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız başladı. Ortak kullanım alanlarında yapılan yıkama ve dezenfekte çalışmaları, insanların sokağa çıkma yasağıyla birlikte daha da hız kazandı.
Yetkililer insanların olmaması sebebiyle daha etkili çalışma yapabildiklerini dile getirdi.
Kaynak: İHA