Bursa'da toplu ulaşımı kullanım yarıya indi Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan birtakım kararların ardından toplu ulaşımı kullanma oranı yarıya indi.

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan birtakım kararların ardından toplu ulaşımı kullanma oranı yarıya indi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kent içi toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı önceki haftaya göre azaldı.

Kentte 9 Mart'ta 292 bin 97 kişinin kullandığı raylı taşıma araçlarındaki yolcu sayısı 16 Mart'ta yüzde 55,2 azalarak 161 bin 912'ye düştü.

Belediye otobüsü kullananların sayısı ise 9 Mart'ta 255 bin 553 olurken, 16 Mart'ta yüzde 55,5 oranında azalarak 142 bin 79'a geriledi.

Kaynak: AA