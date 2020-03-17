Bursa'da toplu ulaşımı kullanım yarıya indi
Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan birtakım kararların ardından toplu ulaşımı kullanma oranı yarıya indi.
17.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:06
Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan birtakım kararların ardından toplu ulaşımı kullanma oranı yarıya indi.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kent içi toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı önceki haftaya göre azaldı.
Kentte 9 Mart'ta 292 bin 97 kişinin kullandığı raylı taşıma araçlarındaki yolcu sayısı 16 Mart'ta yüzde 55,2 azalarak 161 bin 912'ye düştü.
Belediye otobüsü kullananların sayısı ise 9 Mart'ta 255 bin 553 olurken, 16 Mart'ta yüzde 55,5 oranında azalarak 142 bin 79'a geriledi.
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Kaynak: AA