BURSA'DA TOPLU ULAŞIM 8 BİN KAMERAYLA KONTROL EDİLİYOR
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BURSA'DA TOPLU ULAŞIM 8 BİN KAMERAYLA KONTROL EDİLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da, kent içi toplu ulaşımda kullanılan halk otobüsleri ve metro sisteminde yaklaşık 8 bin kamera kullanılıyor.

Bursa'da, kent içi toplu ulaşımda kullanılan halk otobüsleri ve metro sisteminde yaklaşık 8 bin kamera kullanılıyor. Kameraların, gün boyu aldığı görüntüler ise BURULAŞ'ta oluşturulan merkezde kaydediliyor.

Görüntülerin, yolculardan gelen şikayetler üzerine incelendiğini söyleyen yetkililer, Vatandaşlardan en fazla, halk otobüsü sürücülerinin yolculuk sırasında sigara içip telefonla konuşması şikayetleri geliyor dediler.

Bursa'da halk otobüsleri ve BURSARAY'ın kullanıldığı toplu ulaşım araçlarında her gün yaklaşık 550 bin yolcu taşınıyor. Toplu ulaşımın bağlı olduğu kısa adı BURULAŞ olan, Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği, halk otobüsleri ve raylı sistemde yaşanan hareketliği 8 bine yakın güvenlik kamerasıyla kayıt altına alıyor. Bursa'da, sayıları bin 500'e ulaşan minibüs ve otobüslerden oluşan halk otübüslerinde, özellikle sürücülerin izlendiğini belirten yetkililer, Halk otübüslerinde midibüslerde dört büyük araçlarda ise sekizer güvenlik kamerası kamera kullanıyoruz. Bu kameraların çektikleri görüntüleri, merkez binamızdaki özel birimde kayıt altına alınıyor. Ancak, şikayet olunca inceliyoruz. Başvuru gelince, gün, saat ve plakanın belirtilmesi halinde görüntüleri çikartıp izliyoruz. Sürücünün gerçekten kusuru varsa başvuruyu, görüntülerle birlikte ilgili birime gönderiyoruz. Onlarda, görüntüleri dikkatli bir şekilde izliyorlar. Suçu sabit görmeleri halinde sürücülere ikaz ve çeşitli cezalar veriyorlar dediler.

Yetkililer, vatandaşların en fazla sürücülerin yolculuk sırasında sigara içip telefonla konuşması ve sefer saatlerine uymamasından yakındıklarını sözlerine ekledi.

BURSA'DA TOPLU ULAŞIM 8 BİN KAMERAYLA KONTROL EDİLİYOR
BURSA'DA TOPLU ULAŞIM 8 BİN KAMERAYLA KONTROL EDİLİYOR
BURSA'DA TOPLU ULAŞIM 8 BİN KAMERAYLA KONTROL EDİLİYOR
BURSA'DA TOPLU ULAŞIM 8 BİN KAMERAYLA KONTROL EDİLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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