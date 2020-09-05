Bursa'da toplu taşımalara sıkı denetim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da toplu taşımalara sıkı denetim

Bursa'da toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini artıran polis ve zabıta ekipleri minibüsleri tek tek durdurup incelemede bulundu.

Bursa'da toplu taşımalara sıkı denetim
05.09.2020 10:41 | Son Güncelleme: 05.09.2020 10:45

Bursa'da toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini artıran polis ve zabıta ekipleri minibüsleri tek tek durdurup incelemede bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplu taşıma araçları başta minibüsler tek tek durdurup denetlendi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan minibüs şoförlerine ceza yazılırken, minibüslere alınan fazla yolcular indirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Muharrem İnce Sultan Alparslan
Magazin Erol Evgin Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy Tayanç Ayaydın
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül Ankara Futbol Antalya
Şu an buradasınız: Bursa'da toplu taşımalara sıkı denetim - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 10:46:31. #1.15#
title