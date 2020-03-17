Bursa'da toplu taşıma yüzde 50 azaldı, ancak seferler aynen sürüyor Bursa'da günlük 1 milyon olan toplu ulaşım kullanan kişi sayısı yüzde 50 azalmayla 500 bin kişiye düştü.

Bursa'da günlük 1 milyon olan toplu ulaşım kullanan kişi sayısı yüzde 50 azalmayla 500 bin kişiye düştü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, metro hattı, T1 ve T3 hattını kullanan kişi sayısının da 290 binden 161 bine düştüğünü belirterek, "Normal şartlarda sefer sayısını azaltmamız gerekiyor. Ancak vatandaşlarımızın sağlığı için sefer sayılarını azaltmadık. Vatandaşlarımız birbirine temas etmeden, sağlıklı mesafeyi koruyarak seyahat edebiliyorlar" dedi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında aldığı tedbirler ve denetimlerle vatandaşların sağlıklı yaşam sürmesini amaçlıyor. Dezenfekte işlemleri için ekipler 24 saat çalışıyor.



Okulların tatil olması, bazı özel sektör firmalarının çalışanlarına izin vermesi ya da uzaktan çalışma yöntemi toplu ulaşım kullanımını yarı yarıya düşürdü. Günlük 1 milyon olan yolcu sayısı 490-500 bin seviyesine geriledi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, talepteki düşüşe rağmen sefer sayılarını azaltmadıklarını belirterek, "Normal şartlarda Cumartesi Pazar tarifesine geçmemiz lazımdı. Vatandaşımızın rahat ve sağlıklı seyahat etmesi için maliyetlere katlanıyoruz" diye konuştu.



Öte yandan akıllı kart kullanıp toplu ulaşım kullanan kişi sayısındaki ölçülebilir azalmanın ise yüzde 45 olduğu, 864 bin olan kart kullanan kişi sayısının 476 bine gerilediği öğrenildi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşen her türlü tedbiri aldığını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, " Önlemlerimiz had safhada. BURFAŞ olarak Bursa genelinde hizmet veren sosyal tesislerimizi korona virüs tedbirleri çerçevesinde ikinci bir uyarıya kadar kapattık. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde de yapılacak faaliyet ve etkinliklere geçici bir süreyle ara verildi. Atatepe, Mudanya, Gönül Dostları, Dobruca, Kayhan döner Sofrası, Meydan Cafe, Kongre Cafe, Beşevler, Emirbuhari Cafe, Balibey Han sosyal tesislerimiz 16 Mart saat 24: 00 itibariyle ikinci bir uyarıya kadar kapatıldı" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA