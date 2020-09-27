Bursa'da toplu taşıma araçları denetlendi
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Bursa'da toplu taşıma araçları denetlendi

27.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:08
Bursa'da toplu taşıma araçları denetlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında otobüs ve minibüslerde denetim gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında otobüs ve minibüslerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu taşıma araçlarında ve şehirlerarası seyahat yapan otobüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştiren ekipler, maskeyle seyahat etmenin önemini sürücü ve yolculara anlattı.

Vatandaşların genel olarak maske ve tedbir kurallarına uydukları gözlenirken, ekipler hassasiyet gösterenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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