Bursa'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

04.09.2019 17:10

Bursa'da, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmalarını protesto etmek amacıyla yapılacak eylemler 15 gün süreyle yasaklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili her türlü yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto ve benzer etkinliklerin il genelinde yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Bursa il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 05 Eylül günü saat 00.01'den 19 Eylül saat 23.59'a kadar Valilik makamının kararıyla yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA