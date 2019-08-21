Bursa'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

21.08.2019 17:38

Bursa'da, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmalarını protesto etmek amacıyla yapılacak eylemler 15 gün süreyle yasaklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili her türlü yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto ve benzer etkinliklerin il genelinde yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler, Bursa il sınırları içinde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil), 21 Ağustos günü saat 08.00'den 4 Eylül günü saat 24.00'e kadar, Valilik makamının kararıyla yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA