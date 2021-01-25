Bursa'da tomruk yüklü tır devrildi
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Bursa'da tomruk yüklü tır devrildi

25.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:46
Bursa'da tomruk yüklü tır devrildi

Bursa'da tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu yolda ulaşım sağlanamıyor.

Bursa'da tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu yolda ulaşım sağlanamıyor.

Bursa-Keles Yolu Doğancı mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 H 0154 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tırın dorsesindeki tomruklar yola saçıldı.

Bursa-Keles Yolu ulaşıma kapanırken çevredeki vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tır ile tomrukların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Sak

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