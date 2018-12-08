Bursa'da "Tombala" Operasyonu

Bursa'da, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu"ndan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde umuma açık 7 iş yerinde tombala oynatıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Söz konusu mekanlara düzenlenen operasyonda, elektrikle çalışan 2 tombala makinesi, 5 tombala torbası, 5 tombala zemin kartonu, 630 adet 1'den 90'a kadar numaralandırılmış tombala topu, 507 tombala kartı ve çok sayıda tombala pulu ele geçirildi.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu"ndan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 121 kişiye toplam 31 bin 339 lira para cezası kesildi.