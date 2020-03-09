Bursa'da TOKİ kurası heyecanı
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Bursa'da TOKİ kurası heyecanı

BURSA'da, Toplu Konut İdaresi tarafından Kestel ve Yıldırım ilçelerine yapılacak 400 konutun kura çekimi yapıldı.

09.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:31
Bursa'da TOKİ kurası heyecanı

BURSA'da, Toplu Konut İdaresi tarafından Kestel ve Yıldırım ilçelerine yapılacak 400 konutun kura çekimi yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Bursa'nın Kestel ilçesinde 250 ve Yıldırım ilçesinde inşa edilecek 150 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Şehit aileleri ve engelli vatandaşların da aralarında bulunduğu 13 bin 365 başvuruda 2+1 konutlar için 280 kişi, 21 bin 723 kişinin başvuruda bulunduğu 3+1 konutları için 120 vatandaş hak kazandı.

Tofaş Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura töreninde 400 konutun hak sahibi olan vatandaşlar heyecanlarını gizleyemedi. Kuranın kayınvalidesine çıktığını öğrenen Kenan Yusuf Günay çok sevinçli olduğunu anlatarak, "Çok sevinçliyim. Kayınvalideme çıktı. Hemen eşime haber verdim. Eşim de kayınvalideme iletti. Ailece çok mutluyuz" dedi.

?İlk kez ev sahibi olacağını söyleyen İsmail Demiray da "Yıllardan beri bekliyoruz. Daha önce 3 kere yazılmıştım, şimdi çıktı. Çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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