Bursa'da TOKİ heyecanı Bursa'da TOKİ tarafından Kestel ve Yıldırım ilçelerine inşa edilecek konutların kura çekimi yapıldı.

Bursa'da TOKİ tarafından Kestel ve Yıldırım ilçelerine inşa edilecek konutların kura çekimi yapıldı. Kurayı kazananlar büyük heyecan yaşadı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Bursa Kestel'de 250 ve Yıldırım İlçesi'nde inşa edilecek 150 konut hak sahipleri kura ile belirlendi. Tofaş Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura töreninde ev alma hakkı kazanan vatandaşlar heyecanlarını gizleyemedi. Şehit aileleri ve engelli vatandaşların da olduğu 13 bin 365 başvurunun olduğu 2+1 konutlar için 280 kişi, 21 bin 723 kişinin başvuruda bulunduğu 3+1 konutları için 120 vatandaş hak kazandı. - BURSA

Kaynak: İHA