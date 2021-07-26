Bursa'da tırın dorsesinden düşen demir balyalarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın dorsesinden düşen demir balyalarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın dorsesinden düşen demir balyalarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Çiftçi (38) idaresindeki 31 ABJ 221 plakalı tırdaki 4 parçadan oluşan 25 tonluk demir balyaları, Bursa-Ankara kara yolu kırsal Güneykestane Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle dorseden düşerek karşı şeride geçti.
Bu sırada seyir halindeki Müslüm Kaptan idaresindeki 17 GP 565 plakalı otomobil, demir balyalarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Kaptan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaptan'ın cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek