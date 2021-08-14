Bursa'da tırın dorsesi üst geçide çarptı

Bursa'da tırın dorsesi üst geçide çarptı.

Bursa'da tırın dorsesi üst geçide çarptı. Üst geçide çarpan tır lastiklerinin havası indirilerek üst geçitin altından geçirildi.

Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Acemler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 JR 3450 plakalı tırın dorsesinde bulunan vinç üst geçite çarptı. Meydana gelen kazada diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnatçı şöför üst geçite birdaha vurarak geçmeye çalıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar şaşkın gözlerle olan biteni izlediler. Kazada yaralan olmazken tır şoförü ana yolda ve akan trafikte geri geri giderek tehlike oluşturdu. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun açılması için dorsenin üstünde bulunan kamyonun ve tırın tekerlek havaları indirilerek üst geçitin altından geçti. Polis ekipleri sürücüye ceza yazdıktan sonra tır otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı