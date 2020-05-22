Bursa'da tırda yaklaşık 2 bin şişe kaçak içki ele geçirildi
Bursa'da tırda 2 bin şişeye yakın kaçak içki ele geçirildi.
22.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:44
Bursa'da tırda 2 bin şişeye yakın kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan kente yüklü miktarda kaçak içki getirileceği bilgisine ulaştı.
Bulgaristan plakalı tırı takibe alan ekipler, aracı Osmangazi ilçesinde durdurdu.
Tırda yapılan aramada 2 bin şişeye yakın gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Ekiplerce G.D, Ş.Ç. ve H.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: AA