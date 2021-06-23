Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bursa'dan İstanbul yönüne giden M.E.H. (30) yönetimindeki 67 TL 766 plakalı otomobil, Orhangazi ilçesi Gemlik Kavşağı yakınlarında S.Y'nin kullandığı 10 DT 835 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, tırın altına giren otomobilin sürücüsü M.E.H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsünün cesedi, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ceset, Gemlik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tır sürücüsü S.Y. (48) gözaltına alındı.

Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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