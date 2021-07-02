Bursa'da tıra arkadan çarpan cipteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da tıra arkadan çarpan cipteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'da tıra arkadan çarpan cipteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi ilçesi geçişinde cipin, tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi ilçesi geçişinde cipin, tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'dan İstanbul istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 BUU 07 plakalı cip, Orhangazi Tüneli yakınlarında önünde seyreden Murat Mencik (50) idaresindeki 43 ZC 500 plakalı tıra çarptı.

Kazada, cipin sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Davut Kağnıcı (49) ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kağnıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cip sürücüsünün yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bursa'da tıra arkadan çarpan cipteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Diego Costa Şenol Güneş Emre Kocadağ Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da tıra arkadan çarpan cipteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 22:51:17. #1.15#

title