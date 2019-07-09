Bursa'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Serkaya idaresindeki 16 ADN 551 plakalı inşaat malzemesi yüklü tır, İznik-Yenişehir kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik uçuruma devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, tırın bulunduğu alana güçlükle inebildi. Ekipler, sürücü Serkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Serkaya'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA