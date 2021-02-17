Bursa'da, TIR'la çarpışan otomobildeki baba- oğul yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da, TIR'la çarpışan otomobildeki baba- oğul yaralandı

17.02.2021 18:54 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:59
Bursa'da, TIR'la çarpışan otomobildeki baba- oğul yaralandı

BURSA'da, TIR ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada baba- oğul yaralandı.

BURSA'da, TIR ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada baba- oğul yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu Çakırlı Kavşağı'nda meydana geldi. Orhangazi'den İznik'e doğru giden Zafer Uysal (46) yönetimindeki 16 ALK 752 plakalı nişasta yüklü TIR, karşı yönden gelen olan Sancar Yıldız'ın (55) kullandığı 16 LLV 67 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR zeytinliğe girerken, otomobil sürücü Sancar ile araçtaki oğlu Recep Tayyip Yıldız (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baba- oğul, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bursa'da, TIR'la çarpışan otomobildeki baba- oğul yaralandı
Bursa'da, TIR'la çarpışan otomobildeki baba- oğul yaralandı
Bursa'da, TIR'la çarpışan otomobildeki baba- oğul yaralandı
Bursa'da, TIR'la çarpışan otomobildeki baba- oğul yaralandı
Bursa'da, TIR'la çarpışan otomobildeki baba- oğul yaralandı
Bursa'da, TIR'la çarpışan otomobildeki baba- oğul yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Destici Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Emel Sayın Prens Harry
Spor Erol Bulut Metin Oktay Deniz Türüç Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Şehit Türk Lirası Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da, TIR'la çarpışan otomobildeki baba- oğul yaralandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 19:00:47. #1.16#
title