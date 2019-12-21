Bursa'da tır kazası: 2 yaralı
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Bursa'da tır kazası: 2 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

21.12.2019 00:21 | Son Güncelleme: 21.12.2019 00:26
Bursa'da tır kazası: 2 yaralı

'nın ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, İstanbul-İzmir otoyolu Kurtul Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 ACU 906 plakalı tır önünde seyreden başka bir tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisi ile dorsesiz tırın kupası ikiye bölünürken, sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çeşitli yerlerinden yaralan sürücü ve yanındaki yolcuyu hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza sebebiyle yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatılan İstanbul-İzmir otoyolu yol temizleme çalışmasının ardından tekrar açıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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