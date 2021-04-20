TIR'IN DEVRİLME ANI KAMERADA
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TIR'IN DEVRİLME ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı (2)BURSA'da 1 kişinin ölüp, 2 kişinin de yaralandığı kazada kontrolden çıkan TIR'ın devrildiği an, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı (2)

BURSA'da 1 kişinin ölüp, 2 kişinin de yaralandığı kazada kontrolden çıkan TIR'ın devrildiği an, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere; TIR'ın devrilmesi, kazayı gören esnaf Metin Çakmak'ın tepkisi ve çevredekilerin kaza yapan araçlara doğru koştuğu anlar yansıdı. Kazayı anlatan Çakmak, 'Önce başka bir araca çarptı. Sonra devrildi. Birden yanmaya başladı. İtfaiye gelene kadar biz müdahale ettik. Maalesef bu üzücü olay oldu' dedi.

TIR'IN DEVRİLME ANI KAMERADA
TIR'IN DEVRİLME ANI KAMERADA
TIR'IN DEVRİLME ANI KAMERADA
TIR'IN DEVRİLME ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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