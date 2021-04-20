Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY - Haberler | Güncel

BURSA'da, kontrolden çıkan TIR'ın üzerine devrildiği, seyir halindeki otomobilin sürücüsü Selahattin Sevimli (38), hayatını kaybetti.

BURSA'da, kontrolden çıkan TIR'ın üzerine devrildiği, seyir halindeki otomobilin sürücüsü Selahattin Sevimli (38), hayatını kaybetti. TIR'daki 2 kişi de yaralanırken, kaza sonrası otomobilde yangın başladı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza yeri, dronla havadan görüntülenirken, bazı kişilerin inşaat halindeki 3 katlı binaya çıkıp, bölgedeki çalışmaları izlemesi dikkat çekti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Orhangazi ilçesi Yeniköy kavşağında meydana geldi. Yakup Işık'ın (38) kullandığı 16 AHV 969 plakalı, sunta yüklü TIR, Selahattin Sevimli yönetimindeki 10 SB 690 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Seyir halindeki otomobil, kazanın ardından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada, Yakup Işık ile TIR'da bulunan Sadık Karahasan (57) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TIR'ın dorsesinin altında kalan otomobil ise vinçle çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Selahattin Sevimli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sevimli'nin cesedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sevimli'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.KAZA YERİ, DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova kara yolu, bir süre trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu, dronla havadan görüntülendi. Çevredeki bazı kişilerin de inşaat halindeki 3 katlı binaya çıkıp, bölgedeki çalışmaları izlemesi dikkat çekti. TIR ve otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından kara yolu, 1,5 saat sonra trafiğe yeniden açıldı.


Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Farklı şeritlerde meydana gelen zincirleme kazada, ortalık savaş alanına döndü
Farklı şeritlerde meydana gelen zincirleme kazada, ortalık savaş alanına döndü
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Antony Blinken Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Hakan Kutlu Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:22:25. #1.16#

title