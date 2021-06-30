Bursa'da TIR'ın altında 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti
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Bursa'da TIR'ın altında 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti

Bursa'da TIR'ın altında 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

BURSA'da otobanda yaya olarak gezen kimliği belirsiz bir kişi, TIR'ın altında yaklaşık 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti.

BURSA'da otobanda yaya olarak gezen kimliği belirsiz bir kişi, TIR'ın altında yaklaşık 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Otobanda yaya olarak gezen kimliği belirlenemeyen bir kişi, Bülent M. yönetimindeki 34 TH 0164 dorse plakalı TIR'ın çarpması sonucu altında kaldı. Erkek olduğu öğrenilen kişi yaklaşık 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri ölen skişinin cansız bedenini, TIR'ın altından çıkardı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, TIR sürücüsü Bülent M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya sürdürülüyor.


Bursa'da TIR'ın altında 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti
Bursa'da TIR'ın altında 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti
Bursa'da TIR'ın altında 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti
Bursa'da TIR'ın altında 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti
Bursa'da TIR'ın altında 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti
Bursa'da TIR'ın altında 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti
Bursa'da TIR'ın altında 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti
Bursa'da TIR'ın altında 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti
Bursa'da TIR'ın altında 200 metre sürüklenerek hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

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