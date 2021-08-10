TIR, traktöre çarptı: 5 yaralı
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TIR, traktöre çarptı: 5 yaralı

TIR, traktöre çarptı: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel

BURSA'da TIR'ın traktörün römorkuna çarptığı kazada 5 kişi, yaralandı.

BURSA'da TIR'ın traktörün römorkuna çarptığı kazada 5 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İznik ilçesi Orhangazi yolunda meydana geldi. Raif İnce (47) yönetimindeki 77 AN 825 plakalı TIR, İbrahim Güner'in (36) kullandığı 16 FDA 13 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Kaza sonucu İnce ve yanındaki arkadaşı Mustafa Semerci (55) ile traktörde bulunan sürücü İbrahim Güner, eşi Tülay Güner (34) ve çocukları Sena Güner (4), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İznik Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi


TIR, traktöre çarptı: 5 yaralı
TIR, traktöre çarptı: 5 yaralı
TIR, traktöre çarptı: 5 yaralı
TIR, traktöre çarptı: 5 yaralı
TIR, traktöre çarptı: 5 yaralı
TIR, traktöre çarptı: 5 yaralı
TIR, traktöre çarptı: 5 yaralı
TIR, traktöre çarptı: 5 yaralı
TIR, traktöre çarptı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz

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