Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel
Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bursa- İzmir yolu Ata Bulvarı'nda, İrfan Balaban'ın kullandığı 16 RBL 78 plakalı otomobil ile Samet Ş. idaresindeki 33 DDM 56 plakalı tır çarpıştı.

Otomobil sürücüsü İrfan Balaban ile yanında bulunan İsmail A. kazanın etkisiyle araçtan fırladı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki yaralı, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Balaban'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında

Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında

 Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

 Evine gelen adamı öldüren Esra kendini böyle savundu: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım

Evine gelen adamı öldüren Esra kendini böyle savundu: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım

AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title