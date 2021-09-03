Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Haberler | Yerel

Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı İznik-Yenişehir yolunda tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - İznik-Yenişehir yolunda tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 10.00 sularında İznik-Yenişehir kara yolu üzerinde meydana geldi. M.Ş.B.'nin kullandığı 16 BLS 13 plakalı tır, İznik'e doğru seyir halindeyken, arkadan gelen Ö.G.'nin kullandığı 16 PAA 80 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu

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Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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