Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı İznik-Yenişehir yolunda tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
BURSA - İznik-Yenişehir yolunda tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 10.00 sularında İznik-Yenişehir kara yolu üzerinde meydana geldi. M.Ş.B.'nin kullandığı 16 BLS 13 plakalı tır, İznik'e doğru seyir halindeyken, arkadan gelen Ö.G.'nin kullandığı 16 PAA 80 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu