Bursa'da tır ile otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
AA, Mustafa Bikeç - Güncel
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Bursa'da tır ile otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
İZMİR (AA) - Bursa'da tır ile otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 16 AAD 697 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü Bursa- İzmir kara yolunda 06 CID 331 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada muavin hafif yaralanırken trafik akışı bir süre aksadı.
Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
AA / Mustafa Bikeç - Güncel