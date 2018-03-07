Bursa'da Tır ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde soya yüklü tır ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi'deki bir silodan yüklediği soyayı Bolu'ya götürmek üzere yola çıkan Fatih Kebapcıoğlu (27) idaresindeki 37 PS 997 plakalı tır, Orhangazi-İznik karayolu Keramet Mahallesi mevkisinde Engin Tayyare'nin (55) kullandığı 16 VN 322 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada adeta hurdaya dönen minibüs yol kenarına savruldu. Tır ise çarpışmanın olduğu yerden yaklaşık 30 metre ileride yoldan çıkarak durabildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede minibüste sıkışan sürücü Tayyare'nin öldüğü belirlendi. Yaralı tır sürücüsü Kebapcıoğlu ise ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılan minibüs sürücüsünün cesedi de aynı hastanenin morguna gönderildi.