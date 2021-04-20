Bursa'da tır faciası...Tırın otomobilin üzerine devrildikten sonra alev aldığı anlar saniye saniye kamerada
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Bursa'da tır faciası...Tırın otomobilin üzerine devrildikten sonra alev aldığı anlar saniye saniye kamerada

İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da tır faciası...Tırın otomobilin üzerine devrildikten sonra alev aldığı anlar saniye saniye kamerada Sunta yüklü tır kontrolden çıkarak otomobilin üzerine devrildi, kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan tır, aynı...

Bursa'da tır faciası...Tırın otomobilin üzerine devrildikten sonra alev aldığı anlar saniye saniye kamerada

Sunta yüklü tır kontrolden çıkarak otomobilin üzerine devrildi, kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan tır, aynı yönde seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrasında otomobil alev aldı. Tırın dorsesinin silindir gibi ezdiği otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle Bursa Yalova karayolu ulaşıma kapandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Orhangazi'de Yeniköy kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Bursa istikametinden Yalova istikametine giden Yakup Işık idaresindeki 16 AHV 969 plakalı sunta yüklü tır Yeniköy kavşağını geçtikten sonra kontrolden çıktı. Virajda devrilen tır yine aynı yönde seyreden Selahattin Sevimli yönetimindeki 10 SB 690 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrasında otomobil aniden alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alan otomobile ilk müdahaleyi ise çevreden yetişen vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti.

1 ölü 2 yaralı

Kaza sonrasında tır sürücüsü Yakıp Işık ile birlikte yine tırda yolcu olarak bulunan Sadık Karahasan yaralandı. Tırın dorsesinin devrildiği silindir gibi ezilen otomobilin sürücüsü Selahattin Sevimli ise feci şekilde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Vinçlerle dorse kaldırıldı

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, meraklı vatandaşların çevredeki evlerin ve inşaatların üzerinden kazayı izlemeleri ve telefonları ile video çekmeleri dikkat çekti. Devrilen tırın dorsesi vinçler yardımı ile kaldırıldıktan sonra otomobil dorsenin altından çıkarıldı. Tamamen ezilen otomobilin içinde bulunan sürücü Selahattin Sevimli'nin cansız bedeni çıkarıldı. Orhangazi Cumhuriyet Savcısının ilk incelemesi sonrasında Sevimli'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan Bursa-Yalova karayolu Orhangazi Yeniköy kavşağından itibaren yan yoldan sağlandı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana gelirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da tır faciası...Tırın otomobilin üzerine devrildikten sonra alev aldığı anlar saniye saniye kamerada
Bursa'da tır faciası...Tırın otomobilin üzerine devrildikten sonra alev aldığı anlar saniye saniye kamerada
Bursa'da tır faciası...Tırın otomobilin üzerine devrildikten sonra alev aldığı anlar saniye saniye kamerada
Bursa'da tır faciası...Tırın otomobilin üzerine devrildikten sonra alev aldığı anlar saniye saniye kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK

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