Bursa'da tır eve girdi, mahalle elektriksiz kaldı

Bursa'da tır eve girdi, mahalle elektriksiz kaldı Orhangazi'ye bağlı kırsal Bayırköy Mahallesi'nde fayans yüklü bir tır yağışlı yolda kontrolden çıkarak önce elektrik direğine çarptı, ardından bir eve çarparak durdu.

Bursa'da tır eve girdi, mahalle elektriksiz kaldı

BURSA - Orhangazi'ye bağlı kırsal Bayırköy Mahallesi'nde fayans yüklü bir tır yağışlı yolda kontrolden çıkarak önce elektrik direğine çarptı, ardından bir eve çarparak durdu. Yaralananın olmadığı kaza sonrasında Bayırköy Mahallesi tamamen elektriksiz kaldı. Kamyonun çarptığı evin sakinleri ise uykuda oldukları esnada meydana gelen kazada büyük panik yaşadılar.

Kaza sabah 07: 30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Bayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik'ten yüklediği fayans ile yola çıkan 11 AAT 572 plakalı tır ilçeye bağlı Bayırköy Mahallesi içinden geçtiği esnada yağıştan dolayı kontrolden çıktı. Yolun kenarındaki elektrik direğine çarpan kamyon direği devirdikten sonra karşı şeritteki evin duvarına çarparak durdu.

Mahalle elektriksiz kaldı

Kaza nedeniyle elektrik direğinin devrilmesinden dolayı Bayırköy'ün tamamında elektrik kesintisi yaşandı. Tırın çarptığı evin sakinleri ise olay anında uykuda olduklarını hatırlatarak, "Çok büyük bir gürültü yaşandı. Çok korktuk. Elektrikler kesilince deprem oluyor sandık. Dışarı çıktığımızda kamyonu gördük diye görüş belirttiler. Köy muhtarı Abdi Ildız ise kazadan haberdar olmadan önce köyde elektriklerin kesildiğini fark edince durumu ekiplere bildirdiklerini söyledi.

Öte yandan kaza yapan fayans yüklü tır vinç yardımı ile bulunduğu yerden çekilirken, çalışmalar esnasında Orhangazi-Yenişehir yolu trafiğe kapandı. UEDAŞ ekiplerinin müdahalesi ile köye yeniden elektrik verilmeye başladı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK