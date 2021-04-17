Bursa'da TIR dehşeti...2 kişinin yaralandığı anlar kamerada
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Bursa'da TIR dehşeti...2 kişinin yaralandığı anlar kamerada

Bursa'da TIR dehşeti...2 kişinin yaralandığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İznik ilçesinde yağışlı yolda kontrolden çıkan tır önce bir motosiklete ardından bir traktöre çarptı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yağışlı yolda kontrolden çıkan tır önce bir motosiklete ardından bir traktöre çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi.

Orhangazi ilçesinden İznik yönüne giden Orhan V. idaresindeki 54 AES 563 arka plakalı tır, köy merkezinde yolun yağışlı ve kaygan olması sebebiyle kontrolden çıktı.

Tırın dorsesi önce yol kenarında motosikletiyle seyir halinde olan Onur Tuna'ya çarptı. Tuna yaralandı. Hızı kesilmeyen tır daha sonra Halil Kuru'nun kullandığı 16 FCJ plakalı traktöre arkadan çarptı.

Traktörde bulunan Halil Kuru'nun eşi Sezer Kuru ağır yaralandı. Sürücü ve annesi Dudu Kuru ise kazayı yara almadan atlattı. 2 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anları ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - BURSA

Bursa'da TIR dehşeti...2 kişinin yaralandığı anlar kamerada
Bursa'da TIR dehşeti...2 kişinin yaralandığı anlar kamerada
Bursa'da TIR dehşeti...2 kişinin yaralandığı anlar kamerada
Bursa'da TIR dehşeti...2 kişinin yaralandığı anlar kamerada
Bursa'da TIR dehşeti...2 kişinin yaralandığı anlar kamerada
Bursa'da TIR dehşeti...2 kişinin yaralandığı anlar kamerada
Bursa'da TIR dehşeti...2 kişinin yaralandığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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