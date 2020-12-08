Bursa'da tır bariyerlere saplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da tır bariyerlere saplandı

08.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:07
Bursa'da tır bariyerlere saplandı

Bursa'da bariyerlere saplanan tır şoförü ağır yaralandı.

Bursa'da bariyerlere saplanan tır şoförü ağır yaralandı.

Kaza, Bursa-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, virajı alamayan tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tır ve bariyerlerin arasında kalan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan tır sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BURSA

Bursa'da tır bariyerlere saplandı
Bursa'da tır bariyerlere saplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı
Bolu'da bariyerlere çarpan balık yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Bolu'da bariyerlere çarpan balık yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Öner Erkan Demet Akalın Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Erol Bulut Sinan Gümüş Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Türk Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da tır bariyerlere saplandı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:12:45. #1.15#
title