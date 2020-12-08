Bursa'da tır bariyerlere saplandı

Bursa'da bariyerlere saplanan tır şoförü ağır yaralandı.

Kaza, Bursa-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, virajı alamayan tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tır ve bariyerlerin arasında kalan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan tır sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı