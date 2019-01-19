Bursa'da "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine Giriş Eğitimi"

Bursa'da, tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılacağı "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine Giriş Eğitimi" başladı.

Bir otelde düzenlenen ve alanında uzman 5 eğitmen tarafından yapılan çalışmada, tıbbi ve aromatik bitkiler ile bunlardan Türkiye'de kültürü yapılabileceklerin tanıtımı, uygulamalı bitki çayları ve parfüm yapımı ile distilasyon makinesi kullanımı konuları ele alınacak.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Kaçar, burada yaptığı konuşmada, tıbbi ve aromatik bitkilerin, parfüm ve kozmetik sektörü içinde son derece önemli olduğunu söyledi.

Kaçar, bu bitkilerin dünyada 150 milyar avroluk bir pazarı olduğunu aktararak, "Bitkisel demek kontrolsüz demektir. O yüzden bu bitkilerin standardize edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Bitkilere doğal olduğu için güvenilmemesi gerektiğini vurgulayan Kaçar, şöyle konuştu:

"İçinde etken madde var. Yan etkileri var ve dozaj çok önemli. Diğer bitkilerle de etkileşime girebilirler. Doğru kurutma, saklama, hazırlama, doğru kişiye ve doğru bölgeye uygulanırsa faydası olur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 75'i hastalandığında bu bitkilere başvuruyor. Bu bitkiler ilaç sanayinde kullanılıyor. Şu an 20 bin tıbbi amaçlı kullanılan bitki sayısı var. Bunların 4 bini ticaret amaçlı kullanılıyor."

Program iki gün sürecek.

Kaynak: AA