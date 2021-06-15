Bursa'da teyzesinin kızını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da teyzesinin kızını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da teyzesinin kızını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir kişi teyzesinin kızını bıçakla yaraladı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir kişi teyzesinin kızını bıçakla yaraladı.

İ.D. (48), Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi'nde teyzesinin kızı S.A. (43) ile karşılaştı.

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada kadını bacağından bıçakla yaraladığı ileri sürülen İ.D. gözaltına alındı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

S.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

BURSA KALPLERİNİ ÇANTALARINDA TAŞIYORLAR
BURSA KALPLERİNİ ÇANTALARINDA TAŞIYORLAR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Burcu Biricik Funda Eryiğit Erkan Petekkaya
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da teyzesinin kızını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 10:16:07. #1.13#

title