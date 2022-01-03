Son dakika... Bursa'da ters şeritten ölüme böyle meydan okudu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Bursa'da ters şeritten ölüme böyle meydan okudu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bursa'da bir otomobil sürücüsü İzmir-Bursa karayolunda ters yönde kilometrelerce seyir etti.

İZMİR (İHA) - Bursa'da bir otomobil sürücüsü İzmir- Bursa karayolunda ters yönde kilometrelerce seyir etti. Onlarca otomobilin kaza atlattığı o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün İzmir-Bursa karayolu İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Görükle kavşağından ters yöne giren araç sürücüsü hızlı bir şekilde ters istikametten sol şeritte hızlı bir şekilde yol aldı. Ayrıca sürücünün polis kontrol noktasından da ters şekilde geçtiği görüldü. Karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde muhtemel bir facia yaşanmazken, polis ekipleri sürücüyü arama çalışması başlattı.

(İHA)

Son dakika... Bursa'da ters şeritten ölüme böyle meydan okudu

Son dakika... Bursa'da ters şeritten ölüme böyle meydan okudu

Son dakika... Bursa'da ters şeritten ölüme böyle meydan okudu

Son dakika... Bursa'da ters şeritten ölüme böyle meydan okudu

Son dakika... Bursa'da ters şeritten ölüme böyle meydan okudu

Son dakika... Bursa'da ters şeritten ölüme böyle meydan okudu

'Kız arkadaşıma dokundun' cinayetine indirimle 8 yıl 10 ay hapis

'Kız arkadaşıma dokundun' cinayetine indirimle 8 yıl 10 ay hapis

 SULTANGAZİ'DE SÜRÜCÜLERİN KAVGASI KAMERADA

SULTANGAZİ'DE SÜRÜCÜLERİN KAVGASI KAMERADA

 Son dakika haber | Buca'da şüpheli ölüm

Son dakika haber | Buca'da şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title