Bursa'da terörle mücadelenin 2 numaralı ismi Nadire İnanç Karaca oldu BURSA İl Emniyet Müdürlüğü'nde, 26 rütbeli polisin yeri değiştirildi, 2 rütbeli polis ise il dışına tayin edildi.

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü'nde, 26 rütbeli polisin yeri değiştirildi, 2 rütbeli polis ise il dışına tayin edildi. Kente il dışından 5 rütbeli polis atanırken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadire İnanç Karaca oldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde, atama ve yer değiştirme gerçekleştirildi. Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Eliaçık, Batman İl Emniyet Müdür Yardımcılığı'na, Bursa Çevik Kuvvet Şube Müdürü Ufuk Akan Erzincan İl Emniyet Müdür Yardımcılığı'na atandı.

KRİTİK MAKAMLARA YENİ İSİMLER GETİRİLDİBursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürü Nadire İnanç Karaca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. 17/25 Aralık sürecinden sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve bu süreçte FETÖ/PDY'ye karşı başarılı çalışmalara imza atan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Cem Bal, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne atanırken, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Erol Turan ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.KOM MÜDÜRÜ GÜRKAN SANCAR OLDUFETÖ/PDY'ye karşı başarılı operasyonlar gerçekleştiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Gürkan Sancar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, Çocuk Şube Müdürü Halis Erdoğan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne, Asayiş Şube Müdürü Mustafa Kılıç ise Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne atandı.8 İLÇENİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİOsmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Memduh Pişik, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Latif Tufan, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Atakan Ateşli, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Sadık Elden, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Erdoğan Baydemir, Yenişehir Emniyet Müdürlüğü'ne Ali Cengiz Karara, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ramiz Erçetin, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Mithat Öztaş getirildi.

Kaynak: DHA