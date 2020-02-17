Bursa'da terör propagandası şüphelileri serbest

17.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:40

Bursa'da terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden, terör propagandası yapan 13'ü serbest bırakılırken, 6'sı ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ile Gürsu, İnegöl, Yenişehir ve Gemlik ilçelerinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara ilişkin eş zamanlı operasyonda yakalanan 15 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkartılan 2 zanlının yanı sıra haklarında terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle "G-87 (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı)" tahdit kodu çıkarılan ve Bursa'da yakalanan Suriye uyruklu 4 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA